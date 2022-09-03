Дмитриева: ждём тяжелейшего матча Медведева с Кирьосом. Ник любит играть с сильнейшими

18-кратная чемпионка СССР по теннису, а ныне комментатор Анна Дмитриева поделилась ожиданиями от матча Даниила Медведева с Ником Кирьосом в 1/8 финала US Open – 2022.

Ранее Медведев со счётом 6:4, 6:2, 6:2 обыграл 22-летнего представителя Китая У Ибина.

«Даня играл безупречно, легко. У него не было никаких проблем. Он играл с юношей, который ещё не настроился на то, чтобы создать серьёзную борьбу. Хотя он талантливый и перспективный. Надо сказать, что Кирьос так же легко выиграл. Ждём тяжелейшего поединка, в котором Дане надо будет проявить всё, чем он сейчас обладает, и, самое главное, спокойствие — держать себя в руках.

Кирьос любит играть с сильнейшими — это его мобилизует и вдохновляет. Мы знаем, что у Дани всегда трудные матчи с Кирьосом. Очень многое зависит от того, как он сумеет себя настроить и держать в руках на протяжении всего поединка. Я буду болеть за Даню. У меня не возникает вопроса о фаворите», — сказала Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.