Энди Роддик признался в любви к Серене Уильямс

Чемпион US Open – 2003, бывшая первая ракетка мира, американский теннисист Энди Роддик отреагировал на завершение карьеры 23-кратной чемпионки турниров «Большого шлема», экс первой ракетки мира соотечественницы Серены Уильямс.

«Я люблю тебя, Серена. Наблюдать за твоим становлением было удовольствием всей жизни. Не могу дождаться того, чтобы увидеть, чем ты займёшься дальше. Спасибо тебе, мой старинный друг», — написал Роддик в своих социальных сетях.

Напомним, последним для Серены стал матч третьего круга US Open – 2022, где она со счётом 5:7, 7:6 (7:4), 1:6 проиграла австралийке Айле Томлянович.

За свою профессиональную карьеру Серена выиграла 367 матчей на турнирах «Большого шлема», что является рекордом для женского тенниса.