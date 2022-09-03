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Ольховский: для меня было удивлением, что Уильямс выиграла второй круг. Но она великая

Ольховский: для меня было удивлением, что Уильямс выиграла второй круг. Но она великая
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Бывший российский теннисист Андрей Ольховский поделился мнением об игре 40-летней американки Серены Уильямс на Открытом чемпионате США — 2022.

«Серене не хватило физики. На два сета её хватило, а в третьем — нет. Для меня изначально было удивлением, что Серена выиграла второй круг, обыграв Контавейт. На мой взгляд, перед турниром я считал, что она физически не готова.

Всё равно стоит отметить, что после того, как долго не играла, Серена возвращается и выигрывает хорошие матчи. Класс есть класс. Прямо скажем, Серена — великая», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее Серена Уильямс заявляла, что завершит карьеру после выступления на Открытом чемпионате США — 2022. Встреча третьего круга с австралийкой Айлой Томлянович завершилась поражением Серены – 5:7, 7:6 (7:4), 1:6.

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