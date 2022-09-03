«Вы с Винус навсегда изменили игру». Елена Веснина обратилась к Серене Уильямс
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Российская теннисистка Елена Веснина в социальной сети обратилась к прославленной американской спортсменке Серене Уильямс.
«Спасибо, Серена, за всё, что ты сделала для тенниса. Вы с Винус навсегда изменили игру. Спасибо за вдохновение и мотивацию», — написала Елена Веснина в социальной сети.
Ранее Серена Уильямс заявляла, что завершит карьеру после выступления на Открытом чемпионате США — 2022. Встреча третьего круга с австралийкой Айлой Томлянович завершилась поражением Серены – 5:7, 7:6 (7:4), 1:6.
Елена Веснина является олимпийской чемпионкой 2016 года в парном разряде, серебряным призёром Олимпийских игр 2020 года в миксте, победительницей трёх турниров «Большого шлема» в парном разряде и одного турнира в миксте.
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