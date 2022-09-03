«Я многому у тебя научилась». Светлана Кузнецова трогательно обратилась к Серене Уильямс

Чемпионка двух турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира россиянка Светлана Кузнецова отреагировала на завершение карьеры 23-кратной чемпионки турниров «Большого шлема», экс первой ракетки мира американки Серены Уильямс.
Вероятно, последним для Серены стал матч третьего круга US Open – 2022, где она со счётом 5:7, 7:6 (7:4), 1:6 проиграла австралийке Айле Томлянович.
Фото: из личного архива Светланы Кузнецовой
«Серена, ты настоящая легенда! И действительно очень милая. Я так многому научилась у тебя. Мы потрясающе проводили время как на корте, так и за его пределами! Тебя будет не хватать на корте, но я уверена, что после тенниса ты будешь блистать в своей новой жизни. Огромное уважение и поздравления с завершением потрясающей карьеры», — написала Кузнецова в своих социальных сетях, опубликовав совместное фото с Сереной.
- 3 сентября 2022
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