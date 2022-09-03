Хачанов высказался о завершении карьеры Серены Уильямс

Российский теннисист Карен Хачанов, занимающий 31-ю строчку мирового рейтинга, прокомментировал завершение карьеры 23-кратной победительницы турниров «Большого шлема» американки Серены Уильямс.

«Спасибо, Серена! Ты настоящий чемпион нашего спорта. Мы будем скучать», — написал россиянин в социальных сетях.

Серена Уильямс уступила австралийской теннисистке Айле Томлянович в матче третьего круга Открытого чемпионата США. Американка потерпела поражение в трёх сетах — 5:7, 7:6 (7:4), 1:6. Встреча продолжалась 3 часа 5 минут.

За свою карьеру Уильямс завоевала 73 титула в одиночном разряде. Американка является четырёхкратной олимпийской чемпионкой. Серена также победила на 14 турнирах «Большого шлема» в парном разряде.