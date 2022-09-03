Леброн Джеймс: все знают, что Серена — величайшая

Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал уход американской теннисистки Серены Уильямс из профессионального спорта.



«С чего мне начать? В первую очередь хочу поздравить тебя с невероятной карьерой. Ты действительно GOAT. То, что ты сделала для тенниса, для женщин, для спорта в целом, – беспрецедентно. Для меня было честью наблюдать за такой выдающейся карьерой, видеть, как ты бьёшь рекорды.



Просто хочу сказать спасибо за то, что была источником вдохновения для стольких людей. Победа или поражение, неважно. Мы все всегда знали и знаем, что Серена — величайшая», — приводит слова Леброна Clutch Points.



Серена Уильямс в своём последнем матче проиграла австралийке Айле Томлянович и покинула розыгрыш US Open.

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