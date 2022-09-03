Федерер попросил Серену Уильямс вернуться в мировой теннис

Обладатель 20 титулов турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер поделился мыслями об уходе американской теннисистки Серены Уильямс из большого спорта.
«Привет, Серена, это Роджер. Я хотел поздравить тебя с блестящей карьерой. Я знаю, что ты сделала за карьеру, и это просто невероятно. Со смешанными чувствами ты, вероятно, покидаешь этот великий вид спорта, который дал всё и даже больше. Всего наилучшего. Всего наилучшего болельщикам, которые наверняка будут очень по тебе скучать, и я один из них.
Я думаю, что будущее будет перспективным. Пожалуйста, вернись к теннисному сообществу. Мы всегда приветствуем тебя с распростёртыми объятиями и всегда будем рады видеть снова, поэтому, пожалуйста, возвращайся. А пока наслаждайся моментом, хотя я знаю, что это может показаться трудным. Испытываю невероятное уважение и желаю всего наилучшего в будущем», — приводит слова Роджера Федерера ATP.
- 3 сентября 2022
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