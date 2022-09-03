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Норри переиграл Руне и может встретиться с Рублёвым в четвёртом круге US Open, ЮС Опен

Норри переиграл Руне и может встретиться с Рублёвым в четвёртом круге US Open
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Британский теннисист Кэмерон Норри (девятая ракетка мира) в трёх сетах одолел датчанина Хольгера Руне (33-й номер мирового рейтинга) и вышел в четвёртый круг Открытого чемпионата США.

Встреча, продолжавшаяся 2 часа 8 минут, завершилась победой Норри со счётом 7:5, 6:4, 6:1. Британец семь раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал семь брейк-пойнтов из 18. Руне выполнил четыре эйса, восемь раз ошибся на подаче и реализовал два брейк-пойнта из восьми.

US Open (м). 3-й круг
03 сентября 2022, суббота. 18:10 МСК
Кэмерон Норри
9
Великобритания
Кэмерон Норри
К. Норри
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
7 		6 6    
5 		4 1    
             
Хольгер Витус Нёсков Руне
33
Дания
Хольгер Витус Нёсков Руне
Х. Руне

Кэмерон Норри в следующем круге US Open сыграет либо с канадским теннисистом Денисом Шаповаловым, либо с россиянином Андреем Рублёвым.

Открытый чемпионат США проходит с 29 августа по 11 сентября в Нью-Йорке (США). Действующим победителем турнира является россиянин Даниил Медведев.

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