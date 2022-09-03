Норри переиграл Руне и может встретиться с Рублёвым в четвёртом круге US Open
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Британский теннисист Кэмерон Норри (девятая ракетка мира) в трёх сетах одолел датчанина Хольгера Руне (33-й номер мирового рейтинга) и вышел в четвёртый круг Открытого чемпионата США.
Встреча, продолжавшаяся 2 часа 8 минут, завершилась победой Норри со счётом 7:5, 6:4, 6:1. Британец семь раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал семь брейк-пойнтов из 18. Руне выполнил четыре эйса, восемь раз ошибся на подаче и реализовал два брейк-пойнта из восьми.
US Open (м). 3-й круг
03 сентября 2022, суббота. 18:10 МСК
9
Кэмерон Норри
К. Норри
Окончен
3 : 0
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33
Хольгер Витус Нёсков Руне
Х. Руне
Кэмерон Норри в следующем круге US Open сыграет либо с канадским теннисистом Денисом Шаповаловым, либо с россиянином Андреем Рублёвым.
Открытый чемпионат США проходит с 29 августа по 11 сентября в Нью-Йорке (США). Действующим победителем турнира является россиянин Даниил Медведев.
Комментарии
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