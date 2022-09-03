Норри переиграл Руне и может встретиться с Рублёвым в четвёртом круге US Open

Британский теннисист Кэмерон Норри (девятая ракетка мира) в трёх сетах одолел датчанина Хольгера Руне (33-й номер мирового рейтинга) и вышел в четвёртый круг Открытого чемпионата США.

Встреча, продолжавшаяся 2 часа 8 минут, завершилась победой Норри со счётом 7:5, 6:4, 6:1. Британец семь раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал семь брейк-пойнтов из 18. Руне выполнил четыре эйса, восемь раз ошибся на подаче и реализовал два брейк-пойнта из восьми.

Кэмерон Норри в следующем круге US Open сыграет либо с канадским теннисистом Денисом Шаповаловым, либо с россиянином Андреем Рублёвым.

Открытый чемпионат США проходит с 29 августа по 11 сентября в Нью-Йорке (США). Действующим победителем турнира является россиянин Даниил Медведев.