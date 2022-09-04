Надаль продлил 18-матчевую беспроигрышную серию в матчах с Гаске

Третья ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль в 18-й раз подряд обыграл французского теннисиста Ришара Гаске, сообщает Tennis.com.

Напомним, что свою очередную победу в матчах с Гаске Рафаэль добыл в матче 3-го раунда Отрытого чемпионата США по теннису 2022 года. Испанец переиграл своего оппонента со счётом 6:0, 6:1, 7:5. Таким образом, теперь Надаль ведёт 18:0 в личных встречах с французом.

Это второе противостояние в истории мужского тура, в котором счёт дошел до 18:0. Подобный счёт также зафиксирован во встречах Новака Джоковича и Гаэля Монфиса. Счёт 17:0 зафиксирован в четырёх противостояниях: Роджер Федерер – Михаил Южный; Роджер Федерер – Давид Феррер; Иван Лендл – Тим Майотт; Бьорн Борг – Витас Герулайтис.

Стоит отметить, что Надаль с 2008 года не позволяет Гаске выиграть хотя бы один сет в их очных матчах. Тогда Ришару удалось сделать подобное на канадском «Мастерсе».