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Видеообзор победы Надаля в третьем круге US Open – 2022, ЮС Опен

Видеообзор победы Надаля в третьем круге US Open – 2022
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Испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел в четвёртый круг Открытого чемпионата США. В третьем круге он обыграл представителя Франции Ришара Гаске со счётом 6:0, 6:1, 7:5.

Продолжительность встречи составила 2 часа 17 минут. За это время Надаль сделал 2 подачи навылет, допустил 8 двойных ошибок и реализовал 7 из 15 брейк-пойнтов. На счету Гаске 1 эйс, 7 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт из 7.

«Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с самыми яркими моментами встречи Надаль – Гаске.

Видео доступно на YouTube-канале US Open. Права на видео принадлежат US Open (ITF).

За выход в четвертьфинал последнего «Шлема» в сезоне Надаль встретится с американцем Френсисом Тиафо, который в своём матче третьего круга обыграла аргентинца Диего Шварцмана.

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