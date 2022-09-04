Видеообзор победы Надаля в третьем круге US Open – 2022

Испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел в четвёртый круг Открытого чемпионата США. В третьем круге он обыграл представителя Франции Ришара Гаске со счётом 6:0, 6:1, 7:5.



Продолжительность встречи составила 2 часа 17 минут. За это время Надаль сделал 2 подачи навылет, допустил 8 двойных ошибок и реализовал 7 из 15 брейк-пойнтов. На счету Гаске 1 эйс, 7 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт из 7.



«Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с самыми яркими моментами встречи Надаль – Гаске.

Видео доступно на YouTube-канале US Open. Права на видео принадлежат US Open (ITF).

За выход в четвертьфинал последнего «Шлема» в сезоне Надаль встретится с американцем Френсисом Тиафо, который в своём матче третьего круга обыграла аргентинца Диего Шварцмана.