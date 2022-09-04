«Тема №1 в совете WTA». Азаренко – о домогательствах и эксплуатации со стороны тренеров

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, белоруска Виктория Азаренко высказалась о проблеме эксплуатации, в том числе сексуальной, игроков тренерами в женском туре.

«Это очень деликатная тема, вы не узнаете об этих историях, пока игроки сами не откроются и не расскажут. Это часто происходит в туре, что прискорбно. Наша работа (совета игроков WTA) состоит в том, чтобы лучше защищать от этого теннисисток. Для нас это почти тема №1. Потому что мы часто видим этих уязвимых молодых девочек, которыми пользуются в разных ситуациях.

Это правда грустно и выводит меня на эмоции, потому что, как вы знаете, у меня есть сын, а в мужском туре ситуация такая же. И если бы у меня была дочь, и она захотела бы играть в теннис, для меня бы было большой проблемой эта ситуация.

Недавно стало известно об истории Фионы Ферро. Трудно выразить словами. Всё, что мы можем сделать, это протянуть руку помощи. Я аплодирую ей за храбрость. Надеюсь, она станет сильнее после этого, и теннис не будет для неё чем-то отталкивающим. Думаю, это очень, очень тяжёлая тема. Но она должна быть раскрыта куда больше, думаю, ваша работа, ребята (журналистам), должна быть заключена не именно в факте раскрытия, а в исследованиях, которые помогут людям наименее болезненно раскрываться. Мы надеемся, что одну за другой мы попытаемся устранить эти ситуации», — сказала Азаренко на пресс-конференции после выхода в 1/8 финала US Open – 2022.