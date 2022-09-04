Берреттини обыграл Давидович-Фокину и стал первым четвертьфиналистом US Open — 2022

Итальянский теннисист Маттео Берреттини (14-й в рейтинге ATP) обыграл испанца Алехандро Давидович-Фокину (39-й в рейтинге ATP) в четвёртом круге Открытого чемпионата США.
Берреттини обыграл Давидович-Фокину со счётом 3:6, 7:6 (7:2), 6:3, 4:6, 6:2. Продолжительность матча составила 3 часа 44 минуты. На счету Давидович-Фокины четыре эйса, шесть двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из 13 возможных. Берреттини 16 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал шесть брейк-пойнтов из 10.
В 1/4 финала Маттео Берреттини встретится с победителем пары Корентен Муте (Франция) — Каспер Рууд (Норвегия).
US Open проходит с 29 августа по 11 сентября. Призовой фонд турнира составил $ 60,102 млн. Действующим победителем турнира является россиянин Даниил Медведев, который на прошлом турнире обыграл серба Новака Джоковича.
- 4 сентября 2022
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