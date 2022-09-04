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Берреттини обыграл Давидович-Фокину и стал первым четвертьфиналистом US Open — 2022

Берреттини обыграл Давидович-Фокину и стал первым четвертьфиналистом US Open — 2022
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Итальянский теннисист Маттео Берреттини (14-й в рейтинге ATP) обыграл испанца Алехандро Давидович-Фокину (39-й в рейтинге ATP) в четвёртом круге Открытого чемпионата США.

Берреттини обыграл Давидович-Фокину со счётом 3:6, 7:6 (7:2), 6:3, 4:6, 6:2. Продолжительность матча составила 3 часа 44 минуты. На счету Давидович-Фокины четыре эйса, шесть двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из 13 возможных. Берреттини 16 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал шесть брейк-пойнтов из 10.

В 1/4 финала Маттео Берреттини встретится с победителем пары Корентен Муте (Франция) — Каспер Рууд (Норвегия).

US Open проходит с 29 августа по 11 сентября. Призовой фонд турнира составил $ 60,102 млн. Действующим победителем турнира является россиянин Даниил Медведев, который на прошлом турнире обыграл серба Новака Джоковича.

US Open (м). 4-й круг
04 сентября 2022, воскресенье. 18:10 МСК
Алехандро Давидович-Фокина
39
Испания
Алехандро Давидович-Фокина
А. Давидович-Фокина
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		6 2 3 6 2
3 		7 7 6 4 6
             
Маттео Берреттини
14
Италия
Маттео Берреттини
М. Берреттини
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