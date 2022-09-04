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Четвертьфинал на US Open станет для Берреттини пятым кряду на турнирах «Большого шлема», ЮС Опен

Четвертьфинал на US Open станет для Берреттини пятым кряду на турнирах «Большого шлема»
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Итальянский теннисист Маттео Берреттини, занимающий 14-ю строчку мирового рейтинга, в четвёртом круге Открытого чемпионата США одолел испанца Алехандро Давидович-Фокину (39-й номер рейтинга).

Встреча, продолжавшаяся 3 часа 44 минуты, завершилась победой итальянца — 3:6, 7:6 (7:2), 6:3, 4:6, 6:2. Берреттини вышел в свой пятый подряд четвертьфинал на турнирах «Большого шлема». В 2021 году Маттео доходил до 1/4 финала на «Ролан Гаррос» и US Open, а также становился финалистом Уимблдона. В текущем сезоне Берреттини участвовал в полуфинале Australian Open и пропустил Открытый чемпионат Франции и Уимблдон.

В следующем круге Маттео Берреттини встретится с норвежским теннисистом Каспером Руудом.

Серия Маттео Берреттини на турнирах «Большого шлема»:

1.«Ролан Гаррос» — 2021 — четвертьфинал (вылетел от Новака Джоковича)
2. Уимблдон-2021 — финал (уступил Новаку Джоковичу)
3. US Open — 2021 — четвертьфинал (вылетел от Новака Джоковича)
4. Australian Open — 2022 — полуфинал (вылетел от Рафаэля Надаля)
5. «Ролан Гаррос» — 2022 — не участвовал
6. Уимблдон-2022 — не участвовал
7. US Open — 2022 — четвертьфинал

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