Карен Хачанов впервые в карьере вышел в четвертьфинал US Open
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Российский теннисист Карен Хачанов впервые в своей карьере выступит в четвертьфинале Открытого чемпионата США.
Напомним, в матче 1/8 финала россиянин одолел испанца Пабло Карреньо-Бусту со счётом 4:6, 6:3, 6:1, 4:6, 6:3. По ходу матча испанцу несколько раз становилось плохо и он пользовался медицинской помощью. Всего Хачанов и Карреньо-Буста провели на корте 3 часа 23 минуты.
За выход в полуфинал турнира Хачанов встретится с победителем пары Даниил Медведев (Россия) – Ник Кирьос (Австралия).
Открытый чемпионат США проходит с 29 августа по 11 сентября в Нью-Йорке (США). Действующим победителем турнира является Медведев, который в финальном матче 2021 года одолел представителя Сербии Новака Джоковича.
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