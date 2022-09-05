Карен Хачанов впервые в карьере вышел в четвертьфинал US Open

Российский теннисист Карен Хачанов впервые в своей карьере выступит в четвертьфинале Открытого чемпионата США.

Напомним, в матче 1/8 финала россиянин одолел испанца Пабло Карреньо-Бусту со счётом 4:6, 6:3, 6:1, 4:6, 6:3. По ходу матча испанцу несколько раз становилось плохо и он пользовался медицинской помощью. Всего Хачанов и Карреньо-Буста провели на корте 3 часа 23 минуты.

За выход в полуфинал турнира Хачанов встретится с победителем пары Даниил Медведев (Россия) – Ник Кирьос (Австралия).

Открытый чемпионат США проходит с 29 августа по 11 сентября в Нью-Йорке (США). Действующим победителем турнира является Медведев, который в финальном матче 2021 года одолел представителя Сербии Новака Джоковича.