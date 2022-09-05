Медведев сенсационно проиграл Кирьосу и покинул US Open

В Нью-Йорке (США) на стадионе « Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер. Артур Эш Стэдиум» состоялся матч четвёртого круга Открытого чемпионата США по теннису – 2022, в котором сошлись 26-летний россиянин Даниил Медведев (1-й номер рейтинга) и 27-летний австралиец Ник Кирьос (25-й номер рейтинга).
Встреча завершилась победой Кирьоса в четырёх сетах – 7:6 (13:11), 3:6, 6:3, 6:2. Продолжительность матча составила 2 часа 54 минуты.
Медведев 20 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три из восьми брейк-пойнтов. Кирьос также подал 20 эйсов, семь раз ошибся на подаче и реализовал пять брейк-пойнтов из семи.
Таким образом, действующий чемпион турнира Даниил Медведев покидает US Open, потеряв звание первой ракетки мира и не сумев добраться до четвертьфинала. В следующем раунде соперником Кирьоса станет другой российский теннисист Карен Хачанов.
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