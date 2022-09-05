Карен Хачанов опубликовал пост после первого в карьере выхода в четвертьфинал US Open

31-я ракетка мира, российский теннисист Карен Хачанов опубликовал новый пост в своих социальных сетях после того, как впервые в карьере пробился в 1/4 финала Открытого чемпионата США. В матче четвёртого круга US Open Хачанов победил представителя Испании Пабло Карреньо-Бусту со счётом 4:6, 6:3, 6:1, 4:6, 6:3.
«Двигаюсь в направлении четвертьфинала. Энергия Нью-Йорка в огне», — написал Карен.
В четвертьфинале Открытого чемпионата США соперником Карена Хачанова станет австралийский теннисист Ник Кирьос. В своём матче 1/8 финала Кирьос обыграл первую ракетку мира, россиянина Даниила Медведева со счётом 7:6, 3:6, 6:3, 6:2. Таким образом, Медведев не смог защитить прошлогодний титул.
Леброн Джеймс изобразил блеяние козы, наблюдая за матчем Серены Уильямс:
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