Маргарет Корт: после рождения ребёнка я выиграла три ТБШ. А Серена Уильямс — ни одного

24-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира, австралийская теннисистка Маргарет Корт поделилась мнением о достижениях 23-кратной победительницы ТБШ в женском одиночном разряде Серены Уильямс. Напомним, 40-летняя Уильямс, которая закончила карьеру после поражения от австралийки Айлы Томлянович в третьем круге Открытого чемпионата США, так и не смогла побить рекорд 80-летней Корт по количеству титулов на мэйджорах.
«Я вернулась, родив двоих детей. После рождения первого ребёнка я выиграла три турнира «Большого шлема» из четырёх. А Серена, как родила ребёнка, не побеждала на «Шлемах», — приводит слова Корт The Telegraph.
В 2017 году Серена Уильямс родила дочку, которую назвали Олимпией.
Леброн Джеймс изобразил блеяние козы, наблюдая за матчем Серены Уильямс:
- 5 сентября 2022
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