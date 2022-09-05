Маргарет Корт: после рождения ребёнка я выиграла три ТБШ. А Серена Уильямс — ни одного

24-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира, австралийская теннисистка Маргарет Корт поделилась мнением о достижениях 23-кратной победительницы ТБШ в женском одиночном разряде Серены Уильямс. Напомним, 40-летняя Уильямс, которая закончила карьеру после поражения от австралийки Айлы Томлянович в третьем круге Открытого чемпионата США, так и не смогла побить рекорд 80-летней Корт по количеству титулов на мэйджорах.

«Я вернулась, родив двоих детей. После рождения первого ребёнка я выиграла три турнира «Большого шлема» из четырёх. А Серена, как родила ребёнка, не побеждала на «Шлемах», — приводит слова Корт The Telegraph.

В 2017 году Серена Уильямс родила дочку, которую назвали Олимпией.

Леброн Джеймс изобразил блеяние козы, наблюдая за матчем Серены Уильямс: