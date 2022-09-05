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Дмитриева объяснила, почему нынешний сезон очень сложный для Медведева

Дмитриева объяснила, почему нынешний сезон очень сложный для Медведева
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Российская теннисистка Анна Дмитриева высказалась о результатах сезона для Даниила Медведева. Россиянин уступил австралийцу Нику Кирьосу в 1/8 финала Открытого чемпионата США.

«У Дани очень тяжёлый сезон: проиграл Австралию случайно, операция, военные события придавливают психологически. Атмосфера не в его пользу. Проиграл и проиграл — он боролся с отличным игроком и, возможно, будущим чемпионом», — сказала Анна Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Даниил Медведев является победителем турнира «Большого шлема». В 2021 году он в финале Открытого чемпионата США в трёх сетах переиграл сербского теннисиста Новака Джоковича, пропускающего US Open — 2022, — 6:4, 6:4, 6:4.

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