Дмитриева объяснила, почему нынешний сезон очень сложный для Медведева

Российская теннисистка Анна Дмитриева высказалась о результатах сезона для Даниила Медведева. Россиянин уступил австралийцу Нику Кирьосу в 1/8 финала Открытого чемпионата США.

«У Дани очень тяжёлый сезон: проиграл Австралию случайно, операция, военные события придавливают психологически. Атмосфера не в его пользу. Проиграл и проиграл — он боролся с отличным игроком и, возможно, будущим чемпионом», — сказала Анна Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Даниил Медведев является победителем турнира «Большого шлема». В 2021 году он в финале Открытого чемпионата США в трёх сетах переиграл сербского теннисиста Новака Джоковича, пропускающего US Open — 2022, — 6:4, 6:4, 6:4.