Жена Джоковича опубликовала милые семейные снимки с празднования пятилетия их дочери

Елена Джокович, супруга 21-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича, опубликовала в социальных сетях серию милых семейных снимков в честь дня рождения их младшего ребёнка – дочери Тары.
«Есть так много вещей, за которые мы должны быть благодарны! Таре исполнилось пять лет, мы собрались все вместе, и мы все здоровы!» — подписала фото Елена, добавив эмодзи «сердце» и «молитва».
Фото: из личного архива Елены Джокович
Фото: из личного архива Елены Джокович
Фото: из личного архива Елены Джокович
Фото: из личного архива Елены Джокович
На фото также замечен сын Елены и Новака Стефан, который тоже занимается теннисом. 10 июля Елена и Новак отпраздновали восьмую годовщину свадьбы.
Ранее стало известно, что Джокович не сыграет на финальном этапе Кубка Дэвиса – 2022, хотя изначально был заявлен на турнир. Отмечается, что решение было принято «по личным причинам».
- 5 сентября 2022
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