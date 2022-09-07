US Open — 2022, мужчины: турнирная сетка и результаты всех матчей девятого игрового дня

Утром мск 7 сентября завершился девятый соревновательный день Открытого чемпионата США 2022 года. Норвежец Каспер Рууд, посеянный на турнире под пятым номером, обыграл итальянца Маттео Берреттини, а россиянин Карен Хачанов сломил сопротивление австралийца Ника Кирьоса.

Предлагаем вашему вниманию результаты всех матчей девятого игрового дня US Open в мужском одиночном разряде (четвертьфиналы).

Каспер Рууд (Норвегия, 5) — Маттео Берреттини (Италия, 13) — 6:1, 6:4, 7:6

Карен Хачанов (Россия, 27) — Ник Кирьос (Австралия, 23) — 7:5, 4:6, 7:5, 6:7, 6:4

Все результаты турнира доступны на «Чемпионате».

Напомним, в 2021 году турнир выиграл россиянин Даниил Медведев. В 2022 году он уступил Нику Кирьосу в четвёртом круге.

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