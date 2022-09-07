Гауфф призналась, что хотела бы стать вдохновителем для детей, как сёстры Уильямс

Американская теннисистка Кори Гауфф заявила, что хотела быть вдохновителем для детей, как сёстры Серена и Винус Уильямс, которые были вдохновителями для молодой американки.
«Сёстры Уильямс определённо вдохновили меня играть в теннис, потому что я видела, как они играли и не были похожи на других. Надеюсь, я смогу быть такой же для других детей», — приводит слова Гауфф Sportskeeda.
Гауфф завершила своё выступление на Открытом чемпионате США на стадии четвертьфинала. 7 сентября 28-летняя Гарсия оказалась сильнее своей американской соперницы со счётом 6:3, 6:4, став третьей в Открытой эре француженкой, пробившейся в полуфинальную стадию US Open.
Общий призовой фонд соревнований в Нью-Йорке составил $ 60,102 млн. Их действующая чемпионка 19-летняя британка Эмма Радукану завершила выступление в первом круге текущего розыгрыша.
- 7 сентября 2022
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