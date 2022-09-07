Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Гауфф призналась, что хотела бы стать вдохновителем для детей, как сёстры Уильямс

Гауфф призналась, что хотела бы стать вдохновителем для детей, как сёстры Уильямс
Комментарии

Американская теннисистка Кори Гауфф заявила, что хотела быть вдохновителем для детей, как сёстры Серена и Винус Уильямс, которые были вдохновителями для молодой американки.

«Сёстры Уильямс определённо вдохновили меня играть в теннис, потому что я видела, как они играли и не были похожи на других. Надеюсь, я смогу быть такой же для других детей», — приводит слова Гауфф Sportskeeda.

Гауфф завершила своё выступление на Открытом чемпионате США на стадии четвертьфинала. 7 сентября 28-летняя Гарсия оказалась сильнее своей американской соперницы со счётом 6:3, 6:4, став третьей в Открытой эре француженкой, пробившейся в полуфинальную стадию US Open.

Общий призовой фонд соревнований в Нью-Йорке составил $ 60,102 млн. Их действующая чемпионка 19-летняя британка Эмма Радукану завершила выступление в первом круге текущего розыгрыша.

«Это кошмар». Как неадекватное поведение Серены на US Open поставило на уши всю планету «Это кошмар». Как неадекватное поведение Серены на US Open поставило на уши всю планету
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022