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Чесноков рассказал, за счёт чего Тиафо обыграл Рублёва в четвертьфинале US Open

Чесноков рассказал, за счёт чего Тиафо обыграл Рублёва в четвертьфинале US Open
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Бывший российский теннисист, полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года Андрей Чесноков рассказал, за счёт чего американский теннисист Фрэнсис Тиафо обыграл россиянина Андрея Рублёва в четвертьфинале Открытого чемпионата США.

«После того как Рублёв так легко обыграл Норри, думал, Рублёв возьмёт у Тиафо реванш за поражение на US Open в прошлом году. Сейчас Тиафо реально играет в самый лучший теннис в карьере. Уверенно обыграл Шварцмана, потрясающе обыграл Надаля. С Рублёвым Тиафо очень хорошо подавал, хорошо и много двигался. Играя против Рублёва, надо держать его острые удары и справляться со скоростью. За счёт этого Тиафо и обыграл Рублёва», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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