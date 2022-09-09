«Его цель с детства — стать №1. Надаль был кумиром Каспера». Отец Рууда — о победах сына

Кристиан Рууд, отец седьмой ракетки мира норвежского теннисиста Каспера Рууда, прокомментировал победы своего сына на Открытом чемпионате США и рассказал о его мечтах.

«Мы просто пытаемся идти от матча к матчу. Думаю, до победы на турнире ещё далеко, но, конечно, приятно, что стать первой ракеткой возможно, и у Каспера есть мотивация, ведь даже в детстве, когда он был маленьким, его конечной целью было стать №1 в мире. Он уже начал смотреть на Надаля, и это был его кумир, так что Рууд действительно был в мире тенниса, и он хотел однажды оказаться на этом центральном корте.

Да, шансы всё ещё есть, так что мы этому рады, и нам просто нужно концентрироваться на каждом матче. Возможно, это не его любимые корты с твёрдым покрытием, но Каспер прибавляет в каждом матче», — приводит слова Кристиана Рууда Tennis.com.