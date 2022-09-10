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Мария Шарапова высказалась о доминировании в туре Иги Швёнтек

Мария Шарапова высказалась о доминировании в туре Иги Свёнтек
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Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова высказалась о тотальном доминировании в женском туре представительницы Польши Иги Свёнтек. В рейтинге WTA Свёнтек опережает ближайших конкуренток более чем на 4 тыс. очков. Ранее Ига вышла в финал US Open — 2022.

«Ига Свёнтек доминирует, верно? И даже если её уровень мог упасть, что совершенно объяснимо, мне нравится мысль, что есть пространство для роста, для прогресса. Есть возможность для доминирования других игроков. Нам необязательно уже сегодня знать, кто это будет. Я думаю, это часть истории… Мы наблюдаем, как она разворачивается и как становится такой, какой будет через несколько лет», — сказала Шарапова в эфире ESPN.

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