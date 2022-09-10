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Янчук объяснил, почему Хачанов проиграл Рууду в полуфинале US Open

Янчук объяснил, почему Хачанов проиграл Рууду в полуфинале US Open
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Заслуженный тренер России Виктор Янчук прокомментировал поражение Карена Хачанова в полуфинале US Open – 2022 с норвежцем Каспером Руудом. Встреча завершилась победой Рууда в четырёх сетах – 7:6 (7:5), 6:2, 5:7, 6:2.

«Карен в полуфинале играл вполне достойно. На этом турнире Хачанов добился максимального результата из наших теннисистов. В матче с Руудом была борьба. Карен в ряде розыгрышей не уступал. Но количество невынужденных ошибок у Карена было больше. Приходилось много передвигаться и играть в темпе.

Карен крупнее Рууда, и это сказалось на качестве игры. В динамичных розыгрышах Хачанов допускал ошибки — это предопределило итог. Рууд выше Хачанова в рейтинге.

Норвежец сыграл стабильно, на своём уровне, но ни в чём не превосходил Хачанова, кроме невынужденных ошибок. Игра была на равных. Интересный и зрелищный матч. Карен на данном этапе прибавил и играет более разнообразно. Карен сыграл турнир на свою пятёрку», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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