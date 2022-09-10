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Шамиль Тарпищев назвал фаворита финала US Open

Шамиль Тарпищев назвал фаворита финала US Open
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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев назвал фаворита финала US Open, в котором встретятся испанец Карлос Алькарас и норвежец Каспер Рууд.

«По логике в финале Алькарас должен выигрывать, но он мог устать. Вопрос восстановления решит. Карлос играет по всему корту, цепкость внимания колоссальная, играет ровно. Решат нюансы и физические кондиции», — сказал Шамиль Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, в полуфинале Каспер Рууд обыграл российского теннисиста Карена Хачанова со счётом 7:6 (7:5), 6:2, 5:7, 6:2, а Карлос Алькарас одержал победу в очередном длинном матче над американцем Фрэнсисом Тиафо — 6:7 (6:8), 6:3, 6:1, 6:7 (5:7), 6:3. В финальном матче US Open теннисисты сыграют не только за главный трофей соревнований, но и в очной встрече определят новую первую ракетку мира.

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