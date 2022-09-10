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Тарпищев: Алькарас и Рууд набрали очки для первой ракетки, но Медведев своё ещё выиграет

Тарпищев: Алькарас и Рууд набрали очки для первой ракетки, но Медведев своё ещё выиграет
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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев поделился мнением о грядущих изменениях в рейтинге ATP. Россиянин Даниил Медведев потеряет первую позицию, её займет испанец Карлос Алькарас или норвежец Каспер Рууд.

«Алькарас в начале года набрал много очков, Рууд был в финале «Ролан Гаррос» — взял свои очки. Рейтинг считается странно, но теннис противоречит спортивной формулировке. Ты должен все 25 недель быть в форме. Медведеву не стоит расстраиваться, что он не будет первым. Даня не играл полтора месяца, потом вкатывался в сезон. Сейчас то он набрал игру, но нервная система тренируется. Ещё своё выиграет», — сказал Шамиль Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, в финальном матче US Open Карлос Алькарас и Каспер Рууд сыграют не только за главный трофей соревнований, но и в очной встрече определят новую первую ракетку мира.

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