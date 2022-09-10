Илья Авербух — о допуске россиян к US Open: это пример для всех
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Серебряный призёр Олимпийских игр, хореограф и продюсер Илья Авербух выразил уважение Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), которая допускает российских игроков к турнирам.
«Наши ребята на US Open отвечают за весь спорт. Огромное уважение хотел бы выразить ATP, которая единственная смогла дать достойный ответ. И наши ребята участвуют. Это пример всем, насколько федерации должны быть сильными», – приводит слова Ильи Авербуха «РИА Новости Спорт».
В мужском одиночном турнире Открытого чемпионата США — 2022 российский теннисист Карен Хачанов добрался до полуфинала, в котором уступил норвежцу Касперу Рууду. Встреча завершилась победой Рууда в четырёх сетах со счётом 7:6 (7:5), 6:2, 5:7, 6:2.
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