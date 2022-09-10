Елена Веснина: думаю, Медведев ненадолго потерял статус первой ракетки мира

Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде, российская теннисистка Елена Веснина объяснила, почему российскому теннисисту Даниилу Медведеву не удалось защитить титул чемпиона US Open.

«Я думаю, что Даниил ненадолго утратил статус первой ракетки мира. Конечно, большую роль сыграло давление. Защищать титул «Большого шлема» всегда непросто, мало кому это удаётся, потому что большая ответственность. Должно сложиться много факторов, должно немного повезти. Даниилу, как мне кажется, немного не повезло со жребием. Он попал на очень сложного соперника, который не даёт никакого ритма, поэтому у него не получилось победить. Я думаю, он сделает выводы и будет готов в следующий раз», — приводит слова Елены Весниной «РИА Новости Спорт».