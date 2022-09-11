Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Свёнтек обратилась к Жабер после победы в финале US Open

Свёнтек обратилась к Жабер после победы в финале US Open
Комментарии

Польская теннисистка, первая ракетка мира Ига Свёнтек обратилась к представительнице Туниса Онс Жабер после победы в финале Открытого чемпионата США со счётом 2:6, 6:7 (5:7).

«Так много соблазнов в городе, так много людей, которых я встретила, которые так вдохновляют. Это действительно сногсшибательно для меня. Онс, мы провели такой удивительный турнир, такой удивительный сезон. Я знаю, что это уже довольно приятное соперничество, и у нас будет ещё много, и я почти уверена, что ты выиграешь некоторые из них», — приводит слова Свёнтек The Guardian.

Свёнтек выиграла свой второй турнир Большого шлема в нынешнем сезоне. Ранее она стала победительницей Открытого чемпионата Франции.

Жабер после участия в финале US Open поднимется с пятого на второе место в женском рейтинге, повторив своё лучшее достижение в карьере.

Третий «Шлем» Свёнтек — за победу она получила $ 2,6 млн. Расклады и сетки US Open Третий «Шлем» Свёнтек — за победу она получила $ 2,6 млн. Расклады и сетки US Open
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022