Свёнтек обратилась к Жабер после победы в финале US Open

Польская теннисистка, первая ракетка мира Ига Свёнтек обратилась к представительнице Туниса Онс Жабер после победы в финале Открытого чемпионата США со счётом 2:6, 6:7 (5:7).
«Так много соблазнов в городе, так много людей, которых я встретила, которые так вдохновляют. Это действительно сногсшибательно для меня. Онс, мы провели такой удивительный турнир, такой удивительный сезон. Я знаю, что это уже довольно приятное соперничество, и у нас будет ещё много, и я почти уверена, что ты выиграешь некоторые из них», — приводит слова Свёнтек The Guardian.
Свёнтек выиграла свой второй турнир Большого шлема в нынешнем сезоне. Ранее она стала победительницей Открытого чемпионата Франции.
Жабер после участия в финале US Open поднимется с пятого на второе место в женском рейтинге, повторив своё лучшее достижение в карьере.
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