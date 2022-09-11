Свёнтек попала в топ-10 теннисисток, которые выиграли три ТБШ до достижения 22 лет

Первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек в финале US Open-2022 оказалась сильнее Онс Жабер из Туниса — 6:2, 7:6 (7:5).

21-летняя спортсменка стала 9-м игроком в женском одиночном разряде в Открытой Эре, которому удалось завоевать три титула турниров «Большого шлема» до достижения 22 лет. Об этом сообщает Opta Ace. Ранее это достижение покорялось Марии Шараповой, Жюстин Энен, Серене Уильямс, Винус Уильямс, Мартине Хингис, Монике Селеш, Штеффи Граф и Крис Эверт, сообщает Opta Ace.

Ранее сообщалось, что Ига Свёнтек стала первой теннисисткой с 2014 года, которая выиграла семь или более титулов за сезон. Всего на счету польки 10 трофеев WTA при 11 сыгранных финалах. Единственное поражение она потерпела в решающем матче турнира в Лозанне в 2019 году. Тогда Ига в трёх сетах уступила представительнице Словении Полоны Херцог – 3:6, 6:3, 3:6.