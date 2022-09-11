Свёнтек обнималась с кубком, Жабер поздравляла соперницу. Фото финала US Open

Польская теннисистка Ига Свёнтек стала победительницей Открытого чемпионата США. В финальном матче турнира она обыграла представительницу Туниса Онс Жабер со счётом 6:2, 7:6 (7:5).



Продолжительность встречи составила 1 час 51 минуту. За это время Свёнтек сделала один эйс, допустила две двойные ошибки и реализовала 5 из 12 брейк-пойнтов. На счету Жабер ни одного эйса, четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из девяти.



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Представительница Туниса Онс Жабер высказалась о соперничестве с первой ракеткой мира, польской теннисисткой Игой Свёнтек.



«Да, мы определённо ещё будем играть друг с другом, потому что она первая ракетка, а я вторая. Надеюсь, между нами будут отличные матчи. Она сильно улучшила свои удары справа и подачу, а удар слева у неё всегда был силён. Это тяжело. Думаю, мы ещё не раз сыграем друг с другом в финале. Может быть, мы будем идти разными путями. Я не знаю. Ей надо защищать много очков, а мне — нет. Это своего рода цель. Всегда будет здорово соревноваться с Игой. Я пошутила, когда сказал, что она мне не нравится. Я прощу её, когда она подарит мне «Ролекс» или что-то в этом роде», — сказала Жабер на пресс-конференции.