Анжелика Кербер впервые прокомментировала уход Серены Уильямс из тенниса
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Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, немка Анжелика Кербер впервые прокомментировала завершение карьеры 23-кратной победительницы турниров «Большого шлема», экс первой ракетки мира, американки Серены Уильямс. Прощальные матчи прошли на US Open – 2022.
«Я смотрела матчи Серены до поздней ночи, и она вдохновила меня – сколько страсти, души и сердца она привнесла в теннис. Я также должна поблагодарить её, потому что с ней я сыграла один из лучших матчей в своей карьере. Она чемпионка, легенда и обязательно найдёт свой новый путь», — приводит слова Кербер Eurosport.de.
34-летняя Кербер в августе объявила, что ждёт ребёнка, но собирается вернуться в тур после того, как станет мамой.
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