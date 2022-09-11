Анжелика Кербер впервые прокомментировала уход Серены Уильямс из тенниса

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, немка Анжелика Кербер впервые прокомментировала завершение карьеры 23-кратной победительницы турниров «Большого шлема», экс первой ракетки мира, американки Серены Уильямс. Прощальные матчи прошли на US Open – 2022.

«Я смотрела матчи Серены до поздней ночи, и она вдохновила меня – сколько страсти, души и сердца она привнесла в теннис. Я также должна поблагодарить её, потому что с ней я сыграла один из лучших матчей в своей карьере. Она чемпионка, легенда и обязательно найдёт свой новый путь», — приводит слова Кербер Eurosport.de.

34-летняя Кербер в августе объявила, что ждёт ребёнка, но собирается вернуться в тур после того, как станет мамой.