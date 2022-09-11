Каспер Рууд – Карлос Алькарас: во сколько финал US Open, можно ли посмотреть в России

Сегодня, 11 сентября, в Нью-Йорке (США) на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер. Артур Эш Стэдиум» состоится финальный матч Открытого чемпионата США по теннису в мужском одиночном разряде. Один из самых престижных титулов разыграют 23-летний норвежец Каспер Рууд и 19-летний испанец Карлос Алькарас. Начало матча запланировано на 23:00 мск.

На кону в этом финале не только титул турнира «Большого шлема», который станет для кого-то из участников матча первым, но и звание лучшего теннисиста мира.

Теннис. Открытый чемпионат США. Мужчины

Финал



23:00 — Каспер Рууд (Норвегия, 5) — Карлос Алькарас (Испания, 3)

В России просмотр финала будет доступен обладателям подписки Eurosport Player и на сайте букмекерской компании «Фонбет».

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию мужского финала Открытого чемпионата США между Каспером Руудом и Карлосом Алькарасом.