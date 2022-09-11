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Эжени Бушар и другие теннисистки продефилировали в сари перед стартом турнира в Ченнаи

Эжени Бушар и другие теннисистки продефилировали в сари перед стартом турнира в Ченнаи
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Организаторы турнира категории WTA-250 в Ченнаи (Индия) устроили необычную активность с теннисистками. Они провели дефиле с их участием в сари – традиционной женской одежде на Индийском субконтиненте.

В модном показе среди прочих теннисисток приняли участие финалистка Уимблдона-2014, бывшая пятая ракетка мира, канадка Эжени Бушар и 29-я ракетка мира, американка Элисон Риске.

Фото: из личного архива Эжени Бушар

Именно Риске возглавила посев соревнований в Ченнаи. В первом раунде она сразится с россиянкой Анастасией Гасановой. Бушар же получила от организаторов уайлд-кард и на старте сыграет с Джоанне Цугер из Швейцарии.

Призовой фонд турнира в Ченнаи составил $ 251 750. Соревнования пройдут с 12 по 18 сентября.

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