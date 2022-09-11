«Нам всем хотелось бы другой исход». Жабер выставила пост после поражения в финале US Open

Тунисская теннисистка Онс Жабер (пятый номер мирового рейтинга) опубликовала пост после финала Открытого чемпионата США, в котором она в двух сетах уступила представительнице Польши Иге Свёнтек. Выход в главный матч турнира позволит Жабер подняться на вторую строчку рейтинга WTA по итогам US Open.

«Нью-Йорк, спасибо за эти две недели! Ваша поддержка была невероятной и драгоценной. Не могу дождаться, чтобы вернуться сюда снова.

Спасибо моей команде, которая каждый день подталкивала меня к тому, чтобы я снова делала всё возможное. Нам всем хотелось бы другой исход, но это часть игры. Мы вернёмся ещё сильнее, в этом не сомневаюсь. Люблю вас, парни! Пока, Нью-Йорк!», — написала теннисистка в социальных сетях.