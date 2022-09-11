«Нам всем хотелось бы другой исход». Жабер выставила пост после поражения в финале US Open
Поделиться
Тунисская теннисистка Онс Жабер (пятый номер мирового рейтинга) опубликовала пост после финала Открытого чемпионата США, в котором она в двух сетах уступила представительнице Польши Иге Свёнтек. Выход в главный матч турнира позволит Жабер подняться на вторую строчку рейтинга WTA по итогам US Open.
«Нью-Йорк, спасибо за эти две недели! Ваша поддержка была невероятной и драгоценной. Не могу дождаться, чтобы вернуться сюда снова.
Спасибо моей команде, которая каждый день подталкивала меня к тому, чтобы я снова делала всё возможное. Нам всем хотелось бы другой исход, но это часть игры. Мы вернёмся ещё сильнее, в этом не сомневаюсь. Люблю вас, парни! Пока, Нью-Йорк!», — написала теннисистка в социальных сетях.
Комментарии
- 11 сентября 2022
-
21:37
-
20:45
-
20:34
-
20:02
-
20:00
-
19:25
-
18:49
-
18:37
-
18:16
-
17:31
-
17:27
-
16:57
-
16:42
-
15:59
-
15:33
-
15:25
-
15:22
-
14:54
-
13:42
-
13:19
-
13:08
-
13:05
-
12:15
-
11:35
-
11:28
-
11:21
-
10:47
-
10:30
-
10:29
-
10:22
-
10:20
-
10:13
-
09:57
-
09:47
-
09:30
Партнерский контент