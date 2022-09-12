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Карлос Алькарас станет первой ракеткой мира, сместив Даниила Медведева

Карлос Алькарас станет первой ракеткой мира, сместив Даниила Медведева
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Испанец Карлос Алькарас станет первой ракеткой мира благодаря победе в финале Открытого чемпионата США. В решающем матче турнира испанец одолел норвежца Каспера Рууда со счётом 6:2, 2:6, 7:6 (7:1), 6:2.

Рууд, в свою очередь, станет второй ракеткой мира.

Отметим, для Алькараса это стал первый трофей «Большого шлема». Рууд, в свою очередь, ещё ни разу не побеждал на «мейджорах».

Счёт в личных встречах между Алькарасом и Руудом стал 3:0 в пользу испанца. Ранее Алькарас обыграл Рууда в четвертьфинале турнира в Марбелье, а также в финальном матче турнира в Майами.

Напомним, до старта турнира первой ракеткой мира был россиянин Даниил Медведев, однако он уступил Нику Кирьосу в четвертьфинале турнира и потерял первую строчку рейтинга.

Финал US Open — 2022. Рууд — Алькарас. Битва за титул и звание 1-й ракетки мира. LIVE! Финал US Open — 2022. Рууд — Алькарас. Битва за титул и звание 1-й ракетки мира. LIVE!
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