42-летняя Винус Уильямс выложила фото в вызывающем наряде

Семикратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде 42-летняя американка Винус Уильямс опубликовала новую фотографию в своих социальных сетях. На снимке спортсменка, одетая в вызывающий наряд, позирует перед камерой.
Фото: из личного архива винус уильямс
Напомним, Винус Уильямс выступила в одиночном разряде на Открытом чемпионате США 2022 года. Она не смогла преодолеть барьер первого круга, проиграв представительнице Бельгии Алисон ван Эйтванк со счётом 1:6, 6:7 (5:7). На остальных турнирах «Большого шлема» в этом году она не выступала.
Винус Уильямс пять раз выигрывала Уимблдон и дважды — US Open. На Australian Open она дважды доходила до финала, на «Ролан Гаррос» — один раз.
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