Тарпищев ответил на вопрос о перспективах Медведева снова стать первой ракеткой мира

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев предположил, когда россиянин Даниил Медведев вернётся на первое место в рейтинге ATP. После US Open Медведев опустился с первого на четвёртое место; новым лидером стал победитель турнира Карлос Алькарас.
«Когда ждать Медведева на первой строчке рейтинга? Не в этом году точно. Что касается турнира в Париже и Итогового турнира ATP, то на Итоговый он ещё попасть должен. Ему защищать надо больше очков, чем другим. Там реальные конкуренты: Циципас, Зверев, Хуркач.
Это не самоцель. Главное, что он избавился от травм, по качеству игры всё было неплохо. Правда, иногда подача лихорадила. Не самоцель сейчас и турниры. Турниры турнирами, но надо приобретать стабильность и качество игры. Зная его, он способен всего этого достигать.
Больше нет давления первой ракетки мира? Это давление вообще ни при чём. Сколько я его знаю, он лишён давления. Даня играет в противоречии со зрителями. Он всегда работал на перспективу, а не на место. Поэтому это давление у него вторично.
Конечно, он может стать первой ракеткой мира, но, помимо него, ещё шесть человек могут. Конкуренция будет большая», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Донна Векич и Белинда Бенчич спародировали мужские и женские рукопожатия:
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