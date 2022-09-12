«Чемпионы». US Open представил постер, на котором изображены победители розыгрыша турнира

US Open представил постер, на котором изображены победители розыгрыша турнира этого года.
Фото: US Open
На постере представлены победитель мужского одиночного разряда испанец Карлос Алькарас, победительница женского одиночного разряда Ига Свёнтек, победители в мужском парном разряде Раджив Рам (США)/Джо Солсбери (Великобритания), победительницы в женском парном разряде Барбора Крейчикова/Катержина Синякова (обе Чехия), победители в смешанном парном разряде Сторм Сэндерс/Джон Пирс (оба Австралия). Также на постере представлены победители-юниоры и победители розыгрыша для людей с ограниченными физическими возможностями.
«Чемпионы», — подписали фото в социальных сетях турнира.
Открытый чемпионат США проходил с 29 августа по 11 сентября. Призовой фонд турнира составил свыше $ 60 млн.
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