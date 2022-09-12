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«Чемпионы». US Open представил постер, на котором изображены победители розыгрыша турнира

«Чемпионы». US Open представил постер, на котором изображены победители розыгрыша турнира
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US Open представил постер, на котором изображены победители розыгрыша турнира этого года.

Фото: US Open

На постере представлены победитель мужского одиночного разряда испанец Карлос Алькарас, победительница женского одиночного разряда Ига Свёнтек, победители в мужском парном разряде Раджив Рам (США)/Джо Солсбери (Великобритания), победительницы в женском парном разряде Барбора Крейчикова/Катержина Синякова (обе Чехия), победители в смешанном парном разряде Сторм Сэндерс/Джон Пирс (оба Австралия). Также на постере представлены победители-юниоры и победители розыгрыша для людей с ограниченными физическими возможностями.

«Чемпионы», — подписали фото в социальных сетях турнира.

Открытый чемпионат США проходил с 29 августа по 11 сентября. Призовой фонд турнира составил свыше $ 60 млн.

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