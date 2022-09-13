Босс US Open подвергся критике. Он раскрыл пожертвования Украине, забыв об 11 сентября

Президент Ассоциации тенниса США (USTA) Майкл Макналти вызвал негодование общественности своей речью на торжественной церемонии награждения чемпиона US Open – 2022 испанца Карлоса Алькараса.

Общественность взбудоражил тот факт, что Макналти в своей речи полностью проигнорировал 21-ю годовщину терактов 11 сентября 2001 года, жертвами которых стали порядка трёх тысяч человек. Напомним, мужской финал US Open прошёл именно в этот день, 11 сентября.

При этом после поздравлений чемпиону и финалисту в своей речи босс USTA подчеркнул, сколько организация собрала пожертвований для граждан Украины во время турнира.

«Я с гордостью сообщаю, что во время Открытого чемпионата США мы собрали $ 2 млн для помощи Украине», — сказал Макналти.

Первым волну критики в адрес Макналти поднял ведущий американский хирург-ортопед и бывший член Совета президента Николас ДиНюбиль. Он назвал «позорным» тот факт, что должностное лицо не вспомнило о национальной трагедии.

«То, что босс US Open не упомянул 11 сентября, печально. Я рад, что Рууд это сделал. Почему он имеет право стирать историю?» — написал один из пользователей «Твиттера».

Финалист турнира норвежец Каспер Рууд действительно отдал дань памяти жертвам трагедии в своей речи. «Я посылаю свои молитвы всем, кто погиб в этот день. Моё сердце и мысли обращаются ко всем, кто потерял тогда близкого человека, мы никогда их не забудем», — сказал Рууд.