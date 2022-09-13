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Босс US Open подвергся критике. Он раскрыл пожертвования Украине, забыв об 11 сентября

Босс US Open подвергся критике. Он раскрыл пожертвования Украине, забыв об 11 сентября
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Президент Ассоциации тенниса США (USTA) Майкл Макналти вызвал негодование общественности своей речью на торжественной церемонии награждения чемпиона US Open – 2022 испанца Карлоса Алькараса.

Общественность взбудоражил тот факт, что Макналти в своей речи полностью проигнорировал 21-ю годовщину терактов 11 сентября 2001 года, жертвами которых стали порядка трёх тысяч человек. Напомним, мужской финал US Open прошёл именно в этот день, 11 сентября.

При этом после поздравлений чемпиону и финалисту в своей речи босс USTA подчеркнул, сколько организация собрала пожертвований для граждан Украины во время турнира.

«Я с гордостью сообщаю, что во время Открытого чемпионата США мы собрали $ 2 млн для помощи Украине», — сказал Макналти.

Первым волну критики в адрес Макналти поднял ведущий американский хирург-ортопед и бывший член Совета президента Николас ДиНюбиль. Он назвал «позорным» тот факт, что должностное лицо не вспомнило о национальной трагедии.

«То, что босс US Open не упомянул 11 сентября, печально. Я рад, что Рууд это сделал. Почему он имеет право стирать историю?» — написал один из пользователей «Твиттера».

Финалист турнира норвежец Каспер Рууд действительно отдал дань памяти жертвам трагедии в своей речи. «Я посылаю свои молитвы всем, кто погиб в этот день. Моё сердце и мысли обращаются ко всем, кто потерял тогда близкого человека, мы никогда их не забудем», — сказал Рууд.

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