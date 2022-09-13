Украинка Цуренко вышла во второй круг турнира в Словении, где сыграет с Александровой
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Украинская теннисистка Леся Цуренко (92-е место в рейтинге) вышла во второй круг хардового турнира категории WTA-250 в Портороже (Словения). В матче первого круга она одержала победу над румынкой Еленой-Габриэлой Русе (96-е место в рейтинге) со счётом 6:1, 4:6, 6:4.
Встреча на стадионе «Теннис Арена Порторож. Корт 2» продлилась 2 часа 58 минут.
Цуренко ни разу не подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из 17. На счету Русе два эйса, три двойные ошибки и четыре использованных брейк-пойнта из 12.
Порторож. 1-й круг
13 сентября 2022, вторник. 12:10 МСК
92
Леся Цуренко
Л. Цуренко
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|4
|6
|
|6
|4
96
Елена-Габриэла Русе
Е. Русе
Следующей соперницей украинки станет россиянка Екатерина Александрова (24-е место в рейтинге), которая ранее оказалась сильнее другой представительницы Украины Марты Костюк со счётом 7:5 (7:5), 5:7, 7:5.
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