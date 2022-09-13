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Украинка Цуренко вышла во второй круг турнира в Словении, где сыграет с Александровой

Украинка Цуренко вышла во второй круг турнира в Словении, где сыграет с Александровой
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Украинская теннисистка Леся Цуренко (92-е место в рейтинге) вышла во второй круг хардового турнира категории WTA-250 в Портороже (Словения). В матче первого круга она одержала победу над румынкой Еленой-Габриэлой Русе (96-е место в рейтинге) со счётом 6:1, 4:6, 6:4.

Встреча на стадионе «Теннис Арена Порторож. Корт 2» продлилась 2 часа 58 минут.

Цуренко ни разу не подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из 17. На счету Русе два эйса, три двойные ошибки и четыре использованных брейк-пойнта из 12.

Порторож. 1-й круг
13 сентября 2022, вторник. 12:10 МСК
Леся Цуренко
92
Украина
Леся Цуренко
Л. Цуренко
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		4 6
1 		6 4
         
Елена-Габриэла Русе
96
Румыния
Елена-Габриэла Русе
Е. Русе

Следующей соперницей украинки станет россиянка Екатерина Александрова (24-е место в рейтинге), которая ранее оказалась сильнее другой представительницы Украины Марты Костюк со счётом 7:5 (7:5), 5:7, 7:5.

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