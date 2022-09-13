Свёнтек и Жабер квалифицировались на Итоговый турнир WTA

Финалистки US Open польская теннисистка Ига Свёнтек и представительница Туниса Онс Жабер обеспечили себе право на участие в Итоговом турнире WTA 2022 года. Также квалифицировалась чешская пара Барбора Крейчикова/Катержина Синякова. Об этом сообщил официальный сайт WTA.
«Я очень рада возможности выйти в финал WTA в этом году во второй раз в своей карьере, и я действительно с нетерпением жду возможности сыграть перед болельщиками в Форт-Уэрте», — приводит слова Иги Свёнтек официальный сайт WTA.
«Для меня большая честь выйти в финал WTA. С самого начала сезона я поставила перед собой цель сыграть в Итоговом турнире, и мне не терпится стать одной из восьми лучших теннисисток мира», — сказала Онс Жабер.
Соревнования, в которых примут участие восемь лучших теннисисток в одиночном и парном разрядах по итогам сезона, пройдут в Форт-Уэрте (штат Техас, США) с 31 октября по 7 ноября.
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