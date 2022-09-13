«Ига демонстрирует прогресс в величии». Роддик высказался о титуле Свёнтек на US Open

Чемпион US Open – 2003, бывшая первая ракетка мира, американский теннисист Энди Роддик восхитился прогрессом трёхкратной чемпионки турниров «Большого шлема» польки Иги Свёнтек.
Ранее, в финале US Open – 2022 Свёнтек (1) со счётом 6:2, 7:6 (7:5) обыграла представительницу Туниса Онс Жабер (5). Для 21-летней теннисистки это третий титул на турнирах «Большого шлема». Первые два были завоёваны на «Ролан Гаррос».
«Ига Свёнтек демонстрирует свой прогресс в величии. Условия/мячи, которые ей не подходили, она не показывала своих лучших результатов перед стартом «Шлема». Тем не менее она решила проблемы и применила отличную тактику в финале. Год её доминирования, за которым было приятно наблюдать. Твоё здоровье, Ига!» — написал Роддик в своих социальных сетях.
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