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Анастасия Гасанова выбила первую сеяную, американку Элисон Риске, из турнира в Ченнаи

Анастасия Гасанова выбила первую сеяную, американку Элисон Риске, из турнира в Ченнаи
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Российская теннисистка Анастасия Гасанова (147-е место в рейтинге) прошла во второй круг хардового турнира категории WTA-250 в Ченнаи (Индия). В матче первого круга Гасанова обыграла 23-ю ракетку мира американку Элисон Риске (первый номер посева) со счётом 6:2, 6:3.

Встреча на стадионе «SDAT Теннис Стэдиум. Центральный корт» продлилась 1 час 29 минут. Гасанова один раз подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из 11. Её соперница сделала два эйса, шесть двойных ошибок и использовала три брейк-пойнта из трёх.

Ченнаи. 1-й круг
13 сентября 2022, вторник. 14:40 МСК
Элисон Риске
23
США
Элисон Риске
Э. Риске
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		3  
6 		6  
         
Анастасия Гасанова
147
Россия
Анастасия Гасанова
А. Гасанова

Следующей соперницей россиянки станет представительница Великобритании Кэйти Суон (174-е место в рейтинге).

Призовой фонд новых соревнований в Ченнаи составил $ 251 750.

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