Анастасия Гасанова выбила первую сеяную, американку Элисон Риске, из турнира в Ченнаи

Российская теннисистка Анастасия Гасанова (147-е место в рейтинге) прошла во второй круг хардового турнира категории WTA-250 в Ченнаи (Индия). В матче первого круга Гасанова обыграла 23-ю ракетку мира американку Элисон Риске (первый номер посева) со счётом 6:2, 6:3.



Встреча на стадионе «SDAT Теннис Стэдиум. Центральный корт» продлилась 1 час 29 минут. Гасанова один раз подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из 11. Её соперница сделала два эйса, шесть двойных ошибок и использовала три брейк-пойнта из трёх.

Следующей соперницей россиянки станет представительница Великобритании Кэйти Суон (174-е место в рейтинге).



Призовой фонд новых соревнований в Ченнаи составил $ 251 750.