Серена Уильямс открыла показ Vogue, выйдя на подиум в роскошном платье от Balenciaga

23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американка Серена Уильямс открыла показ Vogue World, который вчера, 12 сентября, прошёл в Нью-Йорке.
40-летняя Серена вышла на подиум в платье-майке от Balenciaga с накидкой из серебристого ламинированного трикотажа. Проход легендарной теннисистки вербально сопровождало её интервью на Уимблдоне 2000 года: «Я хочу, чтобы меня запомнили как девушку, которая изменила теннис или просто смогла привнести в игру что-то новое».
Фото: JP Yim/Getty Images for Vogue
Вместе с Сереной по подиуму прошлись четыре девочки в теннисных платьях.
Фото: Sean Zanni/Getty Images for Vogue
Ранее, на Открытом чемпионате США – 2022, Серена провела последний в карьере матч. Им стала встреча третьего круга, где она со счётом 5:7, 7:6 (7:4), 1:6 проиграла австралийке Айле Томлянович.
- 13 сентября 2022
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