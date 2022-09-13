Серена Уильямс открыла показ Vogue, выйдя на подиум в роскошном платье от Balenciaga

23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американка Серена Уильямс открыла показ Vogue World, который вчера, 12 сентября, прошёл в Нью-Йорке.

40-летняя Серена вышла на подиум в платье-майке от Balenciaga с накидкой из серебристого ламинированного трикотажа. Проход легендарной теннисистки вербально сопровождало её интервью на Уимблдоне 2000 года: «Я хочу, чтобы меня запомнили как девушку, которая изменила теннис или просто смогла привнести в игру что-то новое».

Фото: JP Yim/Getty Images for Vogue

Вместе с Сереной по подиуму прошлись четыре девочки в теннисных платьях.

Фото: Sean Zanni/Getty Images for Vogue

Ранее, на Открытом чемпионате США – 2022, Серена провела последний в карьере матч. Им стала встреча третьего круга, где она со счётом 5:7, 7:6 (7:4), 1:6 проиграла австралийке Айле Томлянович.