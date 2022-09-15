Винус Уильямс показала, в чём выходит на корт. Муж Серены отреагировал

Семикратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира американка Винус Уильямс опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Спортсменка выложила фотографию в костюме, в котором она выходит на корт.

«Моя игра становится сильнее», — подписала она снимок.

На пост отреагировал американский предприниматель Алексис Оганян, муж 23-кратной чемпионки турниров «Большого шлема» Серены Уильямс, младшей сестры Винус. Он оставил в комментариях три эмодзи с изображением аплодисментов.

Фото: из личного архива винус уильямс

Напомним, 42-летняя Винус Уильямс выступила в одиночном разряде на Открытом чемпионате США 2022 года. Она не смогла преодолеть барьер первого круга, проиграв представительнице Бельгии Алисон ван Эйтванк со счётом 1:6, 6:7 (5:7). На остальных турнирах «Большого шлема» в этом году она не выступала.

23 «Шлема» и другие рекорды Серены Уильямс: