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Алекс Корретха высказался о грядущем возвращении Роджера Федерера на Кубке Лэйвера

Алекс Корретха высказался о грядущем возвращении Роджера Федерера на Кубке Лэйвера
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Двукратный финалист «Ролан Гаррос», бывшая вторая ракетка мира, испанец Алекс Корретха прокомментировал предстоящее возвращение на корт 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Роджера Федерера. Ранее было официально объявлено, что 41-летний Федерер, не игравший больше года, выступит на Кубке Лэйвера в Лондоне в конце сентября. Он сделает это, если не помешает травма колена.

«Не могу дождаться, когда увижу Роджера на корте. Мы очень хотим увидеть, как он играет. Даже если это матч в парном разряде, мы с нетерпением ждём его. Надеюсь, он будет чувствовать себя здоровым и будет в порядке.

Ему нужно несколько матчей, поэтому я думаю, что это идеальный вариант, чтобы посмотреть, как он двигается и приспосабливается к соперникам. Для тенниса очень важно снова увидеть Роджера», — цитирует Корретху Eurosport.

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