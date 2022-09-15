«Я уже скучаю». Винус Уильямс отреагировала на решение Федерера завершить карьеру
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Семикратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира, американка Винус Уильямс отреагировала на решение швейцарского теннисиста Роджера Федерера завершить карьеру.
«Лучший в мире. Я уже скучаю», — написала Уильямс в социальных сетях.
Роджер завершит карьеру после Кубка Лэйвера, который пройдёт в Лондоне в конце сентября. Федерер не выходил на корт с Уимблдона 2021 года после того, как проиграл поляку Хуберту Хуркачу в четвертьфинале.
Федерер завоевал за карьеру 103 титула в рамках ATP. Он рекордсмен по количеству недель подряд на вершине рейтинга АТР (237). Швейцарец восемь раз выигрывал Уимблдонский турнир, шесть раз — Australian Open, пять — Открытый чемпионат США, один — «Ролан Гаррос».
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